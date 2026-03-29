FIASTRA – Disco verde della Giunta di Fiastra, che ha approvato il progetto esecutivo del primo stralcio di “I-Lake”. Ovvero, l’intervento di riqualificazione di alcune aree nell’abitato di San Lorenzo al Lago, finanziato con fondi del Piano nazionale complementare Next Appennino. Il valore del primo stralcio è di circa 1,5 milioni di euro, su un totale complessivo di 4,4 milioni. I lavori previsti riguardano la costruzione di un edificio semi-ipogeo fronte lago di circa 500 metri quadri, che sostituirà la struttura attuale e ospiterà bar, ristorante, servizi igienici e rimessa attrezzature, e il completamento dell’ex edicola in via dei Sibillini destinata al noleggio di e-bike. Il Comune avvierà a breve le procedure di gara tramite la Centrale unica di committenza, con tempi di aggiudicazione stimati in circa tre mesi. Un secondo stralcio, ancora in fase di progettazione, prevede la riqualificazione del parcheggio sovrastante, una passeggiata sul lago, un nuovo ponticello sul sentiero lacustre e oltre 70 nuovi posti auto con area service camper.

Il sindaco di Fiastra Giancarlo Ricottini commenta: “Facciamo un altro importantissimo passo verso la realizzazione di opere volte ad accrescere lo sviluppo turistico ed economico di un luogo che ha tantissime carte da giocarsi. Stiamo lavorando in contemporanea a una consistente programmazione di eventi per offrire ai turisti un’offerta che possa soddisfare le esigenze di tutti”.