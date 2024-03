ROMA – Il decreto Superbonus dell’Esecutivo, in fase di emanazione, salvaguardia la misura nel cratere sismico, dopo due giorni di apprensione per sindaci, associazioni e cittadini. Lo ha annunciato ieri sera il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli: “Il Governo Meloni ha sempre dedicato una forte attenzione ai problemi della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016”, ricordando i provvedimenti “che non hanno lasciato sole le famiglie e le imprese dei territori colpiti dalla devastante sequenza sismica del 2016 e 2017”.

A ruota il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano: “Il Governo prosegue nella sua azione di tutela e sostegno delle comunità colpite dagli eventi sismici dell’Abruzzo 2009 e del Centro Italia 2016. A seguito della giornata di lavoro al Ministero dell’economia, in raccordo con la Presidenza del Consiglio, posso dichiarare che nel “decreto Superbonus”, in via di emanazione, non è previsto alcun blocco a cessione di credito e sconto in fattura per i crediti “Superbonus sisma” relativi alla ricostruzione del cratere appenninico, ma solo azioni di monitoraggio per salvaguardare i conti pubblici”.

Il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli ha ringraziato “il sottosegretario al Mef Lucia Albano, il commissario Guido Castelli, il ministro Giancarlo Giorgetti e tutto il Governo guidato da Giorgia Meloni, perché ancora una volta hanno confermato, nonostante le difficoltà del momento contingente, sensibilità nei confronti di questo tema, vicinanza al nostro territorio e coerenza rispetto a quanto sempre dichiarato”.