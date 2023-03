Una donna si era posizionata sui binari con intenti suicidi a Marzocca di Senigallia (Ancona) ma è stata salvata dai carabinieri che in precedenza avevano anche bloccato i treni.

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri quando i militari dell’Arma della Stazione di Marzocca hanno messo in salvo una giovane che si trovava sui binari.

I carabinieri, avvisati dal personale della Polizia Ferroviaria, si sono subito attivati per trarla in salvo, dopo aver bloccato i convogli. Una tragedia sfiorata per pochi minuti. La donna ha poi riferito ai carabinieri di avere alcuni problemi personali ed è stata trasferita nel pronto soccorso dell’ospedale cittadino per i controlli e l’assistenza del caso.