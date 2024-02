BOLOGNA – Schianto in tangenziale a Bologna ieri: il camionista originario di Urbino che era rimasto coinvolto non ce l’ha fatta. E’ spirato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna. Aveva 51 anni. L’uomo era al volante di un camion frigo e nell’impatto fortissimo era rimasto incastrato nella cabina tanto che era stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo e consegnarlo alle cure dei sanitari. In un primo momento era rimasto cosciente, poi le condizioni sono precipitate fino al più drammatico epilogo oggi.