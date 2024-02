MERCATINO CONCA – Aggredita e uccisa dal proprio cane: tragedia nel pomeriggio nel piccolo comune di Mercatino Conca, nel Pesarese. La vittima si chiamava Gianna Canova e aveva 80 anni. La donna, per cause da accertare, è stata aggredita dal suo cane pastore maremmano, non di razza pura, che l’ha gettata a terra e morsa alla testa. Tutto in pochi istanti. Il marito richiamato dalle grida della donna non ha potuto fermare la furia del cane.

I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, mentre il cane è stato affidato ai veterinari dell’Ast.