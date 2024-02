Il babbo lo avrebbe voluto chirurgo, ma quando lui gli disse che voleva lavorare nel mondo del mare, e andare a studiare a napoli, rispose: “Bravissimo”. Una spinta d’amore e fiducia di un grande papà, che il figlio Alberto Rossi, Armatore di successo internazionale, Campione del Mondo di Vela, Cavaliere della Repubblica Italiana per volontà di Sergio Mattarella, ha ripagato alla grande.

Alla lettera R di Rossi, nell’abecedario dei migliori imprenditori de Il sole 24 ore, c’è lui. Fondatore, presidente e amministratore delegato della Frittelli Maritime Group Spa e fondatore e amministratore delegato della Adria Ferries Spa. Oltre 700 dipendenti, per un fatturato di circa 100 milioni di euro.

“Creammo un terminal container nel porto di Ancona – racconta ai mivrofoni di èTV per Punti di Vista, il Talk Show delle Marche – stimolando l’interesse di Msc, una società attraverso la quale è nata una forte relazione che, oltre alla stima, è sfociata in amicizia. Questo è qualcosa di importante anche per il porto di Ancona e per tutto il comparto”.

Momento di svolta per strategia e cambiamento, fu la nascita di Adria Ferries, l’unica compagnia di navigazione della regione Marche, una società che proprio qualche mese fa ha inaugurato una nuova sede recuperando in città un contenitore abbandonato da 15 anni. “Con Adria Ferries, quando siamo diventati armatori, ci siamo trasformati da artigiani a industriali” spiega Rossi. “E pensare che decisiva fu una frase di una mia collaboratrice, Raffaella, che disse in una riunione: qualcosa succederà, il dott. Rossi a noi penserà’. In quel momento sono diventato armatore”.

E adesso il futuro, con il progetto ribattezzato ‘Eagle’ che mira a realizzare nell’area ormai dimessa dei silos di Bunge, presso le banchine 19 – 20 – 21 del porto di Ancona, 20mila metri quadrati di nuovi magazzini ma anche edifici aperti alla città e spazi per eventi. “Si tratta dell’intervento più importante di logistica in ambito portuale di Ancona negli ultimi 50 anni e coniuga la nostra filosofia imprenditoriale a una componente sociale” ha proseguito spiegando Rossi.

Di questo e altro ancora parlerà davanti alle telecamere di èTV l’Armatore e Campione del Mondo di vela Alberto Rossi, che sarà protagonista Giovedì sera sul canale 12 ospite di “Punti di Vista” il talk show delle Marche (condotto da Maurizio Socci, ndr). Appuntamento Giovedì 29 febbraio h 22, vi aspettiamo.