SANT’ELPIDIO A MARE – Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita stamattina all’alba a causa di un incidente stradale avvenuto a Sant’Elpidio a Mare. L’auto su cui viaggiava insieme al padre e un altro parente è uscita di strada, per cause da accertare, e si è schiantata contro un albero prima di finire un dirupo. I feriti sono stati portati all’ospedale mentre per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Dagli accertamenti è emerso che l’auto risultava rubata il giorno prima a Civitanova Marche. Al lavoro i Carabinieri.