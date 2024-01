SANT’ELPIDIO A MARE- Tragedia oggi pomeriggio a Cascinare, in via Ariosto, Sant’Elpidio a Mare, per un incendio in un’abitazione.



Le fiamme sarebbero partite da un camino e si sarebbe propagate all’abitazione. Sono ancora al lavoro i vigili del fuoco.

Stando alle prime informazioni trapelate sul posto, ci sarebbe purtroppo una vittima, un uomo di una cinquantina d’anni che si trovava all’interno della casa.