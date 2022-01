SENIGALLIA – Vasto incendio intorno alle 16 nell’ex discoteca Shalimar in via Berardinelli, nella frazione di Scapezzano. La colonna di fumo che si è alzata in cielo era ben visibile anche dal centro di Senigallia. Allertato il 115, sul posto sono accorse le squadre dei Vigili del fuoco di Senigallia, Arcevia e Ancona con autopompe, autobotti e autoscala. I pompieri, nel giro di poco più di un’ora, sono riusciti a spegnere le fiamme che hanno però causato ingenti danni materiali all’edificio. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Al momento non sono note le cause che hanno innescato l’incendio e gli accertamenti sono in corso. Sul posto sono presenti anche le pattuglie della Polizia Locale. Nel frattempo il Comune di Senigallia ha fatto sapere che è stata disposta la “chiusura temporanea della strada, eccetto che per i residenti, per consentire le operazioni necessarie allo spegnimento dell’incendio. Al momento non si registrano criticità per gli abitanti che risiedono nei pressi della ex discoteca”.

I Vigili del fuoco, ancora sul posto, stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e per cercare cosa abbia innescato le fiamme. Lo Shalimar, chiuso una decina di anni fa, era stata una discoteca punto di riferimento per tutta la provincia e non solo. Anche recentemente il Club, composto da 5 edifici tra piste, piscine e ristorante, era tornato all’asta dopo le precedenti andate deserte.