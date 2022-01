CINGOLI – Un giovane straniero ha perso la vita in un incidente stradale, avvenuto a Cingoli, venerdì notte, lungo la provinciale 502 in direzione Jesi. Era alla guida di un autocarro, dove viaggiavano altre persone, quando ha perso il controllo del mezzo, all’altezza dello stabilimento “Fileni”, in prossimità di una curva. Il mezzo, che trasportava materiale edile, si è ribaltato ed è finito in un campo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Macerata in collaborazione con i colleghi del distaccamento volontari di Apiro e con l’ausilio dell’Autogrù proveniente dal Comando di Ancona. I pompieri hanno estratto dall’abitacolo due persone: la vittima, ormai senza vita, e un altro uomo, rimasto gravemente ferito , portato poi all’ospedale dai sanitari. Sul posto anche i Carabinieri per chiarire la dinamica dello schianto.