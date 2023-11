ANCONA – E’ morto Doriano Maggiori, l’operaio di Apiro vittima di un incidente sul lavoro ieri mattina nel territorio di San Severino Marche.



Durante un’operazione di pulizia degli argini sul fiume Potenza, l’uomo avrebbe tagliato un albero, che, crollando su un’altra pianta, avrebbe fatto staccare il ramo, che lo ha raggiunto alla testa. Nell’impatto Maggiori aveva riportato un grave trauma cranico. Portato in eliambulanza in codice rosso all’ospedale Regionale di Torrette, è deceduto dopo il ricovero.



Sotto choc la comunità di Apiro dove il 63enne – nato a Cingoli – risiedeva. Sono in corso le indagini per accertare le responsabilità di questa ennesima morte sul lavoro.