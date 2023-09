PEDASO – Nei giorni scorsi, a Pedaso (FM) i militari della locale Stazione dei Carabinieri, a seguito di una denuncia presentata da un residente, hanno concluso un’accurata attività di indagine che ha portato al deferimento in stato di libertà di una giovane donna di circa 30 anni, per il reato di sostituzione di persona.



Le indagini, anche grazie agli accertamenti presso un gestore di fornitura di energia elettrica, hanno dimostrato che la donna, in concorso con altre persone, aveva effettuato una voltura del contratto di fornitura elettrica con un’azienda presso un’altra abitazione senza alcuna autorizzazione, utilizzando dati personali della vittima. La Stazione di Pedaso ha informato prontamente la Procura competente.



Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo rimane impegnato nella lotta contro ogni forma di illegalità a tutela della comunità. È importante tenere a mente alcuni consigli: – diffidare da acquisti molto convenienti e facili guadagni. Spesso si tratta di truffe o di merce rubata; – non partecipare a lotterie non autorizzate e non acquistare prodotti miracolosi od oggetti presentati come pezzi d’arte o di antiquariato se non si è certi della provenienza; – non accettare in pagamento assegni bancari da persone sconosciute. Sul sito istituzionale dei Carabinieri gli altri utili consigli consultabili al link: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/internet