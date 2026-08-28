ASCOLI PICENO – Controlli intensificati durante la stagione estiva dalla Guardia di Finanza di Ascoli, con particolare attenzione alla Riviera delle Palme, interessata dal forte afflusso turistico. L’attività di prevenzione e contrasto agli illeciti economico-finanziari ha coinvolto l’intero territorio provinciale e ha beneficiato dell’impiego aggiuntivo di otto finanzieri disposto a livello centrale.

I servizi, condotti dal Gruppo di Ascoli e dalla Compagnia di San Benedetto del Tronto, hanno riguardato il rispetto della normativa fiscale e sul lavoro, la tutela del Made in Italy, la sicurezza dei prodotti e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Numerosi gli esercizi commerciali controllati, con violazioni riscontrate in alcuni casi nella corretta certificazione telematica dei corrispettivi e nella disciplina sul lavoro sommerso.

Capillare anche l’attività delle pattuglie del servizio di pubblica utilità 117, operative 24 ore su 24. I militari hanno identificato circa 1.100 persone e controllato oltre 700 veicoli.

Sul fronte della droga, diversi interventi, effettuati anche con l’ausilio dei cani antidroga Nasly e Nereo, hanno portato al sequestro complessivo di oltre 60 grammi tra marijuana, hashish e cocaina.

Rilevante il bilancio sul fronte della sicurezza dei prodotti: sono stati sequestrati oltre 200mila articoli di ferramenta ritenuti non sicuri e potenzialmente pericolosi, perché privi delle necessarie indicazioni di tracciabilità previste per la commercializzazione in Italia.