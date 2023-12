ANCONA – Roberto Mancini nuovo ct dell’Arabia Saudita. Nel pomeriggio la presentazione, dopo l’annuncio ufficiale nel pomeriggio di domenica. “Ho fatto la storia in Europa, ora voglio farla in Arabia Saudita”, dice il tecnico di Jesi. Per lui un contratto faraonico: 90 milioni di euro in tre anni.

“Propongo alla Regione Marche di recedere dal contratto che vede Mancini nostro testimonial turistico e di sostituirlo con Gianmarco Tamberi. Abbiamo bisogno di messaggi e testimonial positivi e unificanti, non divisivi. In questo momento credo che l’immagine miglior nel mondo per le Marche sia quella di Gianmarco Tamberi (già testimonial social), grande campione che ha compiuto un’impresa storica.”. Lo dice, in una nota, il sindaco di Pesaro, ed esponente del Pd, Matteo Ricci.

E Gimbo non si nasconde: “Non posso che essere lusingato dalla proposta dei miei corregionali. Amo le Marche, mi alleno ad Ancona, adoro la mia terra”, ha scritto sui social il neo campione del mondo di salto in alto.

La risposta del presidente Acquaroli

“La scelta dei testimonial non deve dividere, o mettere in contrapposizione figure che amano le Marche e che si sentono profondamente marchigiani – scrive il presidente Acquaroli -. Sono consapevole che ogni stagione, anche nello sport, ha un inizio e una fine, non sta a me addentrarmi in giudizi che non mi competono e che non riguardano il rapporto tra la Regione Marche e Roberto Mancini, che continuerà anche in futuro, su nuove strategie di promozione mirate oggi più che mai anche ai mercati esteri, come abbiamo già fatto con il lancio della campagna ‘Let’s Marche!’. Roberto ha scelto, due anni fa, di condividere con noi la sfida del rilancio e della promozione del nostro meraviglioso territorio.

Con questo spirito lo abbiamo voluto al nostro fianco, esattamente lo stesso spirito con il quale abbiamo già da tempo intrapreso il progetto con Gianmarco Tamberi”.