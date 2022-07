ANCONA – Dopo il violento temporale di mercoledì pomeriggio 27 luglio di nuovo bagni vietati tra Palombina e Falconara fino a sotto le piscine del Passetto di Ancona a seguito dell’attivazione degli scolmatori a mare, A comunicarlo sono entrambi i comuni. Il divieto dovrebbe restare in vigore al massimo per 48 ore, sempre che i primi rilevamenti dell’Arpam non segnalino il persistere dell’emergenza. Il divieto di balneazione è scattato anche a Civitanova. Anche in questo l’Arpmam ha comunicato all’amministrazione comunale il superamento dei valori limite nelle acque di balneazione in direzione del fosso Maranello del lungomare nord, nel tratto compreso tra gli stabilimenti Golden beach e G7.L’Arpam precisa che «gli altri punti adiacenti presi a campione allo scopo di delimitare la zona di inquinamento sono risultati conformi». I tratti di costa saranno riaperti alla balneazione con ulteriore ordinanza sindacale.