Blitz della Guardia di finanza di San Benedetto del Tronto che ha effettuato un maxi sequestro di oltre 1 tonnellata di vongole che sono state rigettate in mare.

E’ questo l’esito dell’attività di controllo sulla filiera della pesca da parte degli uomini e delle donne in servizio presso la Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto.

Sanzionato per omessa compilazione del giornale di pesca, il superamento della quota assegnata e per l’eliminazione di elementi di prova il comandante del peschereccio.



Il peschereccio ha tentato la fuga quando, in procinto di ormeggiarsi per sbarcare il prodotto ittico, ha visto i militari dirigendo il natante verso l’imboccatura del porto. Intercettato dalla motovedetta e nonostante l’invito a fermare i motori, il comandante ha proseguito la navigazione gettando in mare cospicui quantitativi di vongole.



Inoltre, i controlli della Guardia Costiera, hanno permesso l’accertamento della violazione per la non corretta registrazione delle informazioni obbligatorie sul giornale di pesca, l’assenza di tracciabilità di quota parte del prodotto rinvenuto in banchina nonché l’assenza a bordo di marittimi che invece risultavano imbarcati.