GROTTAMMARE – Due morti e un ferito, nel tratto di A14 maledetto tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, in direzione nord. Il tamponamento tra tre mezzi pesanti è avvenuto durante la coda, ormai abituale durante i giorni feriali, per i cantieri in corso per la manutenzione delle gallerie. Dopo l’impatto uno dei camion ha preso fuoco. Per garantire l’arrivo dei mezzi di soccorso e dei Vigili del fuoco, è stato chiuso il tratto. Per chi viene da sud l’uscita consigliata è quella di Val Vibrata per poi rientrare a Grottammare.

La foto è tratta dal profilo Fb della pagina Gta Sun Beach https://www.facebook.com/GTASunBeach

Intervenute le squadre VVF di San Benedetto del Tronto e Fermo che hanno spento le fiamme ed effettuato la messa in sicurezza. Sul posto la polizia autostradale e 118. Il traffico è al momento bloccato.