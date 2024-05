GALLO DI PETRIANO – Tragico incidente sul lavoro a Gallo di Petriano, un operaio di 33 anni, Simone Mezzolani, è morto schiacciato in un macchinario mentre stava lavorando all’interno della Fab, industria che produce componenti per il settore del mobile.

Il dramma si è consumato intorno alle 23. Subito sono stati chiamati i soccorsi, ma purtroppo per il 33enne non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche i carabinieri e il personale dell’Ispettorato del lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente.

Francesco Trapanese, presidente dell’assemblea provinciale fillea Cgil denuncia una situazione di piena emergenza: «È inaccettabile che si possa morire sul lavoro, ogni anno in Italia ci sono più di 1000 lavoratori che non fanno più rientro a cas. Dobbiamo tutti alzare il livello di guardia».