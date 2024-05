Si è svolta oggi a prima prova, delle due stabilite dal Ministero per accedere ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria. Ad Ancona la prova si è svolta presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche. I candidati che hanno partecipato a questa prima prova sono stati 729, tutti provenienti dalle province di Ancona e Pesaro Urbino, come previsto dalla nuova normativa, secondo cui il test va effettuato nella propria zona di residenza. Una seconda prova è prevista nel mese di luglio.

I posti offerti dall’univpm al momento sono 330 per medicina e chirurgia e 20 per odontoiatria, ricordiamo però che si tratta di dati provvisori, in quanto i posti verranno confermati dal Ministero dopo l’effettuazione della seconda prova