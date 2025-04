Ha aperto le porte giovedì 24 aprile, all’Auditorium Sant’Agostino, la mostra “Tapiro. Manifesti d’utilità pubblica”, un grande omaggio all’attività creativa e visionaria dello studio grafico veneto Tapiro, fondato dai designer Enrico Camplani e Gianluigi Pescolderung.

In esposizione oltre un centinaio di manifesti che hanno segnato la comunicazione visiva dagli anni ’70 a oggi, spaziando dai temi civili e sociali a quelli culturali e artistici. Le opere, donate dallo studio grafico veneziano al Museo MAGMA, sono caratterizzate da una grafica colta e ironica, spesso provocatoria, ma sempre profondamente accessibile e di forte impatto visivo.

“Questa mostra rappresenta un orgoglio per la nostra città – dichiara il Sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica –. Accogliere una rassegna di tale valore significa riconoscere alla grafica un ruolo fondamentale nel racconto della società e della cultura. Ringrazio gli autori per aver scelto Civitanova Marche come tappa di questo importante percorso espositivo, e invito cittadini e turisti a lasciarsi sorprendere dalla forza comunicativa di queste opere, che parlano a tutti, con intelligenza e sensibilità”.

La mostra ripercorre un’esperienza grafica che ha saputo trasformare il manifesto in uno strumento di dialogo tra istituzioni e cittadini, facendo della grafica un servizio pubblico, proprio come suggerisce il titolo dell’esposizione. In un mondo dove l’immagine è ovunque, Tapiro ha saputo distinguersi per chiarezza, ironia e spirito critico. L’esposizione è accompagnata da pannelli esplicativi e contenuti multimediali che raccontano il processo creativo dello studio, oltre a sezioni dedicate alle collaborazioni con enti prestigiosi come la Biennale di Venezia, il Comune di Milano, il Teatro La Fenice e la Biennale di Architettura.

“Un grande riconoscimento – afferma Enrico Lattanzi del Magma – perché si tratta di uno degli studi più longevi, che hanno lasciato un segno nella storia della grafica italiana. Per l’occasione, saranno presenti importanti maestri della grafica come Andrea Rauch, Walter Sardonini, Fabio Chiantini, il designer Romeo Guaricci ed altri”.

La mostra sarà visitabile, presso l’Auditorium Sant’Agostino, dal 24 aprile al 25 maggio, con ingresso gratuito.