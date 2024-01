E' sopravvissuto alla furia del mare, dove sono morti quasi tutti i suoi compagni di viaggio. Un viaggio di sogni e speranze, trasformatosi in un incubo. Dopo il salvataggio, la prigionia, le violenze, finalmente una fuga verso l'Italia. Vi raccontiamo la toccante storia di Sidat, ragazzo del Gambia, ormai dal 2015 in Italia. Dopo aver ottenuto documenti, lavoro e casa, si è ritrovato a vivere in strada. Anzi, in una tenda. Al gelo dell'inverno, in queste rigide serate. C'è un'altra tenda, però, che gli offre ospitalità e lo aiuta: la Tenda di Abramo di Falconara. "Ho fatto dei sacrifici per venire qui. Io in futuro voglio stare bene, quella è la prima cosa della vita. Della mia nuova vita in Italia", racconta ai microfoni di Giacomo Giampieri.