MONTEFORTINO – Terribile esplosione oggi poco prima delle 13 in località Vetice, a Montefortino. Un capanno in legno e acciaio è stato completamente dilaniato, una parete ed il tetto, in legno e perlinato, sono state espulsi dalla struttura. All’interno, al momento dell’esplosione, si trovava un giovane.

Immediato l’arrivo dei sanitari insieme a una quadra del distaccamento del Vigili del Fuoco di Amandola. I vigili hanno recuperato l’uomo all’interno del capanno per poi affidarlo alle cure dei sanitari. Per il giovane, in gravi condizioni, è stato chiamato l’Elisoccorso.



La nebbia che ha avvolto per tutta la mattina la città di Ancona non ha però permesso a Icaro di atterrare direttamente a Torrette. E così l’elisoccorso è stato costretto ad atterrare nelle campagne di Osimo Stazione, nelle vicinanze del campo sportivo in via Camerano. Lì ad attenderlo un’ambulanza del 118 che ha caricato il giovane, già stabilizzato in volo, e lo ha trasportato al Pronto Soccorso di Torrette.