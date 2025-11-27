CASTELFIDARDO – Un traguardo storico e inatteso, arrivato in poco piú di dodici mesi di attività. L’Academy Castelfidardo festeggia con orgoglio la qualificazione alla fase regionale con due categorie: Giovanissimi Under 15 e Allievi Under 17. Un risultato che conferma la crescita di una realtà giovane ma già ben strutturata.

La formazione Under 15, guidata da mister Riccardo Venturini, con il supporto di Filippo Gasparrini, del preparatore motorio Diego Spitaleri e di Andrea De Padova, ha centrato l’obiettivo con merito. I portieri sono affidati alle cure dell’esperto Jonathan Barbini. Venturini commenta così la qualificazione: “Sono molto contento di questo risultato, che i ragazzi hanno meritato sul campo con impegno e dedizione. La soddisfazione più grande è aver gestito una rosa di 26 atleti, permettendo a ognuno di dare il proprio contributo. Ho un gruppo molto valido e uno staff di assoluto livello, merito della società che sta investendo molto”.

La squadra Under 17 è invece affidata a mister Filippo Gasparrini, affiancato dal vice Antonio Marziali; reparto portieri sempre sotto la guida di Jonathan Barbini. Gasparrini sottolinea il valore del percorso: “Una bella soddisfazione, soprattutto perché il gruppo è composto in gran parte da ragazzi sotto età: molti classe 2010, alcuni 2011 e il resto 2009. Un cammino tutt’altro che semplice, ma il traguardo è meritato per ciò che i ragazzi hanno dimostrato in campo”.

Il Responsabile Tecnico Thomas Zani esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti e per il lavoro dello staff, sottolineando la visione a lungo termine del progetto: “Questo è solo l’inizio di un percorso ambizioso. La crescita dei nostri ragazzi e la professionalità dei tecnici confermano che siamo sulla strada giusta. Ogni risultato sportivo è frutto di programmazione, sacrificio e unità d’intenti”.

Zani annuncia inoltre una novità di grande prestigio per l’Academy: “Pochi giorni fa abbiamo stretto un’affiliazione con il Cesena, una società che storicamente lavora benissimo con i giovani, ed è per me un onore collaborare con una realtà così qualificata. Ho già attivato contatti diretti e nei prossimi giorni inizieremo le prime attività congiunte, in piena sintonia, per favorire la crescita dei nostri atleti e dei nostri tecnici”.

Grande entusiasmo anche nelle parole di Antonello Narracci, dirigente responsabile: “Solo un anno fa era inimmaginabile. Abbiamo creato un settore giovanile da zero e oggi siamo strutturati con due tecnici qualificati per categoria, preparatore motorio, preparatore dei portieri e maestro di tecnica. Abbiamo stretto un’affiliazione importante e, grazie al direttore Zani, avviato contatti con società professionistiche.

Guardiamo anche al sociale: tra pochi giorni, grazie all’accordo di un nostro dirigente Simone Seresi e il Presidente della Bocciofila Carlo Serrani, avremo in comodato d’ uso un locale per i nostri ragazzi e il gruppo Follereau. Con uno staff numeroso e un presidente presente e appassionato, tutto diventa più semplice”.

Euforico e orgoglioso il presidente Ciucciomei, che sottolinea il valore umano del progetto: “Essere presidente di un settore giovanile è una grande responsabilità, non solo legale ma soprattutto morale. Contribuiamo alla crescita di bambini e ragazzi che saranno il futuro, non solo calcistico ma anche umano. La mia famiglia è storicamente legata al calcio di Castelfidardo e ho sentito il dovere di dare il mio contributo. Ho collaboratori validissimi e a loro chiedo sempre il massimo, perché so che possono dare molto. Insieme scriveremo pagine importanti per questa società e per la città fidardense. Ringrazio gli imprenditori, le piccole attività e tutti coloro che ci sostengono e invito altri ad affiancarci: parte di questi risultati è anche merito loro”.