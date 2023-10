ANCONA – “Aeroitalia è spiacente di informare che a causa del mancato adempimento degli impegni da parte di ATIM, società della Regione Marche, si vede costretta ad interrompere i voli da Ancona verso Bucarest, Vienna e Barcellona a partire dal 13 novembre 2023. Aeroitalia provvederà a rimborsare immediatamente i passeggeri per le suddette rotte”.

Due mesi di vita. Tanto dureranno le nuove rotte verso le capitali di Romania, Austria e Spagna. La nota ufficiale arriva dal vettore che si è aggiudicato il bando per i voli in continuità territoriale dall’aeroporto di Ancona. “Rimangono al momento garantiti i voli in continuità territoriale da Ancona verso Roma, Napoli e Milano Linate – si legge nel comunicato -, a cui Aeroitalia rinuncerà, a far data dal 1 ottobre 2024, nei tempi e nei modi previsti dal contratto relativo al bando di continuità territoriale”.

Il commento del presidente Acquaroli

“Prendendo atto di questa decisione, chiariamo che si tratta di una scelta commerciale unilaterale dell’azienda, che non avrà ripercussioni sulla continuità territoriale. Per quanto concerne le rotte estere vogliamo annunciare che nelle scorse settimane è stato firmato un protocollo d’intesa con Ryanair per la promozione del territorio marchigiano nei prossimi anni. Dispiaciuti per la notizia appresa, continueremo comunque a lavorare affinché l’Aeroporto delle Marche continui a crescere in maniera seria e costante”.