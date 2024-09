OSIMO – I vigili del fuoco sono intervenuti in corso Piazza Rosselli ad Osimo per rimuovere alcune parti pericolanti di una finestra in un edificio che presentava evidenti fessurazioni. La squadra di Osimo, con l’ausilio di un’autoscala proveniente dalla sede centrale, ha provveduto alla rimozione delle parti danneggiate. Per consentire l’intervento in sicurezza, la strada sottostante è stata temporaneamente chiusa al traffico. A Pesaro invece un albero è caduto in strada panoramica Ardizio a causa del forte vento che si è registrato nella mattinata di oggi: una donna è rimasta ferita lievemente perché la pianta è caduta sulla sua vettura. L’ albero si è abbattuto sul parabrezza dell’auto comportando la rottura del parabrezza e procurando alla donna ferite lievi causate dalle schegge del vetro.