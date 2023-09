TREIA – Le telecamere si accendono nuovamente a Treia per un nuovo ciack. Dopo il nuovo film di Simone Riccioni, Neve, nel quale la città è stata la sede principale delle riprese, arriverà Sergio Rubini con la sua troupe a girare il suo nuovo film su Giacomo Leopardi, co-prodotto con Rai Film.



A primavera Rubini era arrivato a Treia rimanendo meravigliato e piacevolmente colpito dalle viuzze che si snodano nel centro storico, la splendida piazza, il panorama che lascia senza fiato, proprio come lo descriveva il sommo poeta Leopardi. Da lì la

decisione di girare a Treia, grande piacere e soddisfazione espressa da parte del Sindaco Franco Capponi e dell’Amministrazione comunale, subito disponibili affinchè ciò fosse possibile. Le riprese inizieranno il 9 ottobre e proseguiranno per qualche giorno prima di spostarsi. «L’ho detto e tengo a ribadire l’importanza di queste possibilità, come

è stato il film Neve e come sarà il film di Rubini, proprio per Treia e per la sua valorizzazione. Il futuro del turismo passa necessariamente anche da questo e così nel giro di pochi mesi la nostra splendida città avrà nuovamente grande visibilità per un film, questa volta che riguarda il poeta Leopardi, valorizzando la cultura dei nostri luoghi a riprova della bellezza di Treia capace di attirare sempre più spesso curiosità e attenzioni».