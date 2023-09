PESARO – Incendio all’interno dell’azienda Scavolini a Chiusa di Ginestreto: un’alta colonna di fumo nero ha messo in allarme i pesaresi. Il rogo è scoppiato intorno alle 15.15, il fumo era visibile anche a diversi km di distanza.



I lavoratori che si trovavano nella zona interessata sono stati fatti uscire e al momento non risultano feriti o persone coinvolte.

Sul posto al lavoro per spegnere le fiamme quattro mezzi dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme dopo 2 ore di lavoro, intorno alle 16.50 con l’ausilio di una speciale schiuma.



Ancora da definire le cause del rogo: potrebbe trattarsi di un incendio scaturito da alcuni lavori in catramatura che si stavano svolgendo sul tetto che poi ha preso fuoco, ma sono in corso gli accertamenti.