ANCONA – Il Comune di Ancona, in una nota, informa che “dopo Portonovo, anche Passetto Ascensore e Pietralacroce La Scalaccia (casa diroccata) tornano ad essere balneabili”. Da Palazzo del Popolo continuano: “Lo rende noto Arpam che, a seguito dei campionamenti eseguiti l’altro ieri, ha accertato un decremento della concentrazione dell’Alga Ostreopsis ovata misurata su colonna d’acqua tale da fare decadere la fase di ‘emergenza’ in entrambe le zone del litorale, passando dunque da una fase di allarme ad una fase di ‘allerta’ durante la quale Arpam intensificherà il monitoraggio fino a conclusione del fenomeno”.
A seguito della comunicazione ricevuta, il Comune ha subito emanato un’ordinanza che sancisce la revoca del divieto di balneazione temporanea presso entrambe le stazioni di rilevamento per la cessazione della fase di emergenza.