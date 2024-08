SENIGALLIA – Un bimbo di tre anni ha rischiato di annegare nella piscina di una struttura ricettiva a Marzocca di Senigallia. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 di ieri quando alcuni bagnanti hanno visto il piccolo riverso in un punto in cui l’acqua è più profonda.

Il bagnino è intervenuto e ha iniziato le manovre di rianimazione; sul posto anche un’ambulanza della Croce Gialla e l’eliambulanza del 118 con un medico si è calato con il verricello nella vicina spiaggia. Dopo le manovre rianimatorie, il piccolo ha ripreso i sensi ed è stato trasportato all’ospedale pediatri Salesi di Ancona dove ora è ricoverato in osservazione. E’ arrivato in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.

Si tratta dell’ennesimo incidente grave occorso ad un bimbo nelle Marche nell’ultima settimana. Tre gravissimi episodi, tra cui due mortali, sono accaduti nell’Ascolano: sabato scorso un bimbo di 4 anni, Davide Marcozzi, è morto ad Acquasanta Terme dopo che gli è caduto addosso un pesante contenitore di metallo mentre si trovava in garage con il padre; nella stessa sera, a Roccafluvione, un ragazzino di 7 anni era precipitato dal balcone di casa dopo il cedimento di una ringhiera; un bambino di 3 anni, Tobi, è invece annegato nel pomeriggio di domenica scorsa in un canale irriguo, dopo essere scomparso poco prima dalla casa di famiglia a Pagliare di Spinetoli.