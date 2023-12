SENIGALLIA – Momenti di paura questa mattina a Senigallia, per un’esplosione avvenuta a bordo di un peschereccio. Due uomini, ustionati dalle fiamme, sono finiti in acqua e sono stati recuperati dai soccorritori.



La deflagrazione è avvenuta poco prima delle 10. Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sprigionate mentre i due pescatori stavano pulendo la ghiacciaia dell’imbarcazione. Subito sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, che nel frattempo si erano sviluppate sotto coperta, mettendo così in sicurezza l’area.



I due feriti, caduti in mare, sono stati tratti in salvo e condotti all’ospedale regionale di Torrette Uno dei due è in condizioni gravi.



Sul posto anche i sommozzatori e il Nucleo Nautico del Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e la Capitaneria di Porto. Presente anche il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti.