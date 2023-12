FERMO – La stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Macerata, intorno alle 13:00 di oggi è stata attivata dalla Centrale 118, per un intervento di soccorso in Località Gole dell’Infernaccio, (FM) per un’escursionista con un trauma facciale a seguito di una caduta in zona impervia.

I tecnici del CNSAS, una volta raggiunta l’escursionista e valutate le sue condizioni di salute, hanno provveduto a stabilizzarla e successivamente a riaccompagnarla all’ingresso delle gole.

Sul posto presenti i Vigili del Fuoco di Amandola.