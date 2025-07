ANCONA – Allerta gialla per temporali intensi su tutta la regione Marche e per l’intera giornata di lunedì 28 luglio. A comunicarlo è la Protezione Civile regionale, che segnala anche una criticità idraulica sulla fascia costiera da nord a sud, con possibili disagi legati all’innalzamento dei livelli dei fiumi. Secondo le previsioni del Centro Funzionale Multirischi, le piogge di lunedì saranno diffuse e a tratti intense, con una breve attenuazione nelle ore centrali. Nel pomeriggio e in serata è prevista una nuova fase di maltempo, con temporali più forti soprattutto sulla costa e nelle aree collinari.

Sabato 26 luglio c’è stato un primo peggioramento ha già interessato le Marche: i Vigili del fuoco sono intervenuti circa 60 volte, soprattutto nel Fermano — in particolare a Fermo, Ponzano di Fermo e Grottazzolina — per alberi e rami caduti e allagamenti di locali seminterrati. Disagi anche nel Senigalliese, con allagamenti in alcune zone. Questo il bilancio degli interventi alle ore 19: Fermo 25, Ancona 11, Pesaro Urbino 10, Macerata 7, Ascoli Piceno 7. Domenica una sorta di tregua, ma si tratta solo di una pausa prima di un nuovo peggioramento.

La Protezione Civile invita i cittadini alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari durante i fenomeni più intensi e seguendo gli aggiornamenti ufficiali. Il maltempo, inoltre, potrebbe proseguire anche martedì, con venti in rinforzo lungo il litorale.