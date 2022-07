ANCONA – Maxi incidente nel tardo pomeriggio davanti all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Si è trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro mezzi, fortunatamente provocando soltanto un ferito lieve.

Disagi invece per il traffico, letteralmente in tilt con lunghe code e diversi mezzi pesanti incolonnati.Sul posto le ambulanze inviate dalla vicina centrale del 118, la Polizia per gli accertamenti e i Vigili del Fuoco per rimuovere i veicoli coinvolti.