Covid nelle Marche: 13 nuovi positivi. Primi tre casi di variante Delta.

I dati. Sono 13 i positivi al covid rilevati nelle Marche nell’ultima giornata tra 970 nuove diagnosi, rapporto positivi/testati 1,3%: quattro nella provincia di Ancona, 3 nella provincia di Macerata, 3 nella provincia di Ancona, 2 nella provincia di Pesaro-Urbino, nessuno nella provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche “nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.891 tamponi: 970 nel percorso nuove diagnosi (di cui 404 screening con percorso Antigenico) e 921 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,3%)”.

I 13 nuovi casi comprendono 4 soggetti sintomatici, 3 contatti in setting domestico, 5 contatti stretti di casi positivi. zero contatti in setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/socialità, contatti in setting assistenziale, contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione, screening percorso sanitario, 1 contatto con provenienza extra-regione. Non ci sono casi in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening, su 404 test antigenici effettuati, non so no stati rilevati casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare), rapporto positivi/testati 0%.

Primi tre casi di variante Delta. Tre i casi individuati dal laboratorio di Virologia di Torrette, tre donne che non si sono ancora vaccinate. I prelievi erano stati effettuati tra martedì e mercoledì negli ospedali di Fermo (due donne di nazionalità straniera) e Senigallia (una turista). L’Asur ha fatto subito scattare il tracciamento e, da quanto si è appreso, la famiglia di una delle tre donne risulta positiva anche se non è ancora noto il risultato del sequenziamento del genoma, se cioè anche in questi casi si tratti di variante Delta, più contagiosa e pericolosa, specie se i soggetti colpiti non sono vaccinati.