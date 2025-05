ANCONA – Momenti di paura stamattina ad Ancona. Una piattaforma aerea con all’interno due operai è rimasta in bilico, attorno alle 9.40, appoggiata a un palazzo di via Bernabei, ad Ancona. Secondo le ricostruzioni il camioncino su cui la piattaforma, munita di cestello, era attaccata, ha perso aderenza con la strada, fatta di sanpietrini e in discesa. Il mezzo è scivolato in avanti impennandosi sul retro e facendo inclinare la piattaforma. Una finestra murata presente sulla facciata di un palazzo ha evitato che il cestello si inclinasse ulteriormente facendo ribaltare gli operai.

I vigili del fuoco, intervenuti immediatamente, hanno messo in salvo i due operai per fortuna illesi, ma rimasti bloccati a circa dieci metri d’altezza. Sull’incidente procede la Polizia locale. Il mezzo è stato poi smontato e portato via. Era in via Bernabei per controllare dei cornicioni caduti da un palazzo nei giorni scorsi. L’intervento era stato quasi ultimato quando è successo l’incidente.