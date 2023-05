ANCONA – E’ scattato alla mezzanotte odierna il silenzio elettorale, prima del voto di domani e lunedì. Nelle Marche sono due i comuni al ballottaggio, Ancona e Porto Sant’Elpidio.

Nel capoluogo sfida per la fascia tricolore tra Daniele Silvetti del centrodestra e Ida Simonella del centrosinistra.

Nel comune del Fermano si contendono la poltrona da sindaco Massimiliano Ciarpella per il centrodestra e Paolo Petrini per il centrosinistra.

Urne aperte domani, domenica 28 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì, 29 maggio, dalle 7 alle 15.

Alla chiusura dei seggi si procederà con lo scrutinio fino all’elezione dei due nuovi primi cittadini di Ancona e Porto Sant’Elpidio.

