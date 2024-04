LORETO – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto i 29 Alfieri della Repubblica. Tra questi anche la marchigiana Irene Marabini, 10 anni di Loreto. Il riconoscimento le è stato attribuito per lo spirito di accoglienza e la spontaneità dei gesti con cui ha aiutato un coetaneo ucraino in fuga dalla guerra ad ambientarsi nel nostro Paese. Il bimbo fuggito dalla guerra è ospite, insieme alla mamma, presso una struttura di Loreto. La bambina- si legge nella motivazione – fin dal primo giorno si è attivata in modo spontaneo per far sentire la sua vicinanza al nuovo arrivato, ha cercato di aiutarlo, di proteggerlo quando ne ha avvertito la necessità. Lo ha coinvolto nella socialità e nella ricreazione, invitandolo anche a casa sua per giocare e realizzando per lui biglietti di incoraggiamento in lingua ucraina. L’Attestato di «Alfiere della Repubblica» è riservato ai giovani fino ai 18 anni.

Solidarietà per l’ambiente e per la cultura e il tema prevalente che ha ispirato nel 2023 la scelta dei giovani Alfieri, ma ai riconoscimenti orientati al tema annuale, si affiancano Attestati d’onore relativi ad atti compiuti con particolare coraggio e a gesti di amicizia emblematici”. Proprio come quello compiuto da Irene.