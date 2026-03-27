Con giochi, laboratori e questa canzoncina oltre 500 bimbi delle scuole primarie della provincia di Ancona con il progetto “Fast Heroes” ora sanno riconoscere i segnali dell’ictus che può colpire i nonni e soprattutto sono pronti ad agire, chiamando i soccorsi. A Torrette la Stroke Unit dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, l’Inrca, l’ospedale di Jesi, la Centrale del 118 di Ancona e le scuole primarie vengono premiati come “Provincia Angels” nel progetto portato avanti dall’associazione per la lotta dell’ictus celebrale.