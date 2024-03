ANCONA – “Al di là delle polemiche, stiamo lavorando per la prima volta come amministrazione comunale di concerto con le scuole e l’ambito sociale sul tema del bullismo e cyberbullismo nelle scuole. Avendo due figli in età scolare ed avendo partecipato a tavoli di lavoro su questo argomento all’interno dell’Istituto Comprensivo Cittadella Margherita Hack, ritengo che sia fondamentale la collaborazione tra scuola, famiglia e ente”.

A parlare è Silvia Fattorini, consigliere comunale di Ancona Protagonista e presidente della V Commissione Disabilità, Pubblica Istruzione e Famiglia che ha fortemente voluto questo incontro, invitando al tavolo la psicologa Carla Urbinati e i referenti bullismo di tutti gli istituti comprensivi del capoluogo.

“A parte la vicenda che ha visto protagonisti i due consiglieri comunali, e di cui abbiamo ampiamente letto e parlato, mi premeva sottolineare la buona riuscita e il gradimento dell’incontro, a cui hanno preso parte, in virtù delle rispettive deleghe, gli assessori Manuela Caucci (Servizi sociali), Orlanda Latini (Famiglia) e Antonella Andreoli (Scuola) – prosegue Fattorini –. Ringrazio veramente di cuore tutti i referenti scolastici presenti in rappresentanza della maggior parte delle Istituti comprensivi di Ancona, segnale della volontà concreta di lavorare insieme per affrontare questa ostile realtà”.

Dunque, in chiusura, “auspico che oggi sia stato solamente l’inizio di un percorso che dobbiamo percorrere poiché, e parlo anche come genitore, non dobbiamo e non possiamo arrenderci a questo tipo di piaghe sociali che sono il risultato di un malessere che può essere alleviato agendo per tempo. Non vogliamo più vittime di bullismo. Abbiamo il dovere di agire tutti insieme per il futuro dei giovani”, il pensiero di Fattorini.