Da Pasquetta inizia la nuova era per la continuità territoriale dall'Ancona International Airport. È tutto pronto per lo sbarco di SkyAlps, vettore altoatesino che sostituirà Aeroitalia per collegare le Marche con Roma, Milano e Napoli. La compagnia garantirà: un volo giornaliero per Fiumicino; un bigiornaliero per Linate dal lunedì al venerdì, uno nei weekend; nonché due voli a settimana, lunedì e venerdì, per Capodichino.