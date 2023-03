CALDAROLA – Grave incidente questo pomeriggio intorno alle 14.45 sul viadotto Madonna di Bistocco a Caldarola direzione Capolapiaggia.



Per cause in corso di accertamento, un 68enne di Camerino ha perso il controllo della propria auto, una Fiat Seicento, che ha urtato il guardrail e si è ribaltata.



Il conducente, rimasto incastrato all’interno, è stato estratto grazie all’intervento dei vigili del fuoco, I sanitari, accorsi sul posto, viste le condizioni, gravi, dell’uomo hanno allertato l’elisoccorso. Il 68enne è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Torrette di Ancona.