Rischia di annegare nel tentativo di sfuggire alla polizia dopo essere entrato in uno chalet a rubare: salvato per il rotto della cuffia un uomo dagli agenti di polizia di Porto Sant’Elpidio. I fatti sono avvenuti questa notte alle 3. L’uomo introdottosi nel locale ha fatto scattare l’allarme, nel tentativo di sfuggire alle volanti arrivate sul posto si è gettato in mare ma nel giro di poco per l’acqua fredda e agitata ha iniziato a chiedere aiuto agli stessi agenti da cui stava scappando. I poliziotti sono riusciti a trarlo in salvo utilizzando un pattino di salvataggio trovato in spiaggia. L’uomo dopo essere stato curato in ospedale è finito in manette.