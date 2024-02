In vista dell'imminente addio di Aeroitalia dal Sanzio, all'aeroporto di Ancona si guarda al futuro e, con attenzione, a due date. Il 4 marzo, ore 12, termine ultimo per le compagnie interessate a partecipare alla procedura d'urgenza dell'Enac, nonché il 16 marzo, quando il vettore subentrante per i voli per Roma, Milano e Napoli dovrà assicurare i primi collegamenti. L'intervista all'ad Alexander D'Orsogna: "Voli domestici necessari, lavoriamo per Barcellona".