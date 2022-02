ANCONA – Impresa della Vis Pesaro che guadagna tre punti di platino battendo l’Entella al Benelli. Una rimonta che matura nella ripresa, dopo che gli ospiti erano andati in vantaggio dopo 11 minuti con Coppolaro; quindi il pari di Marcandella e il gol partita di Cannavò. Liguri che hanno chiuso in dieci per l’espulsione di Palmieri.

E proprio un’espulsione costa cara all’Ancona Matelica che va solo vicino al colpaccio casalingo contro la vice capolista Reggiana. Ma al vantaggio su rigore di Sereni risponde Rosafio, in mezzo il rosso a Faggioli.

Buon punto in ciave salvezza per la Fermana che stoppa la Lucchese al Porta Elisa sullo 0-0. Prodigio di Ginestra che al 49′ para un rigore a Collodel.

I risultati

ANCONA MATELICA – REGGIANA 1-1 Sereni su rig. al 17′ st (AM); Rosafio al 38′ st (R)

LUCCHESE – FERMANA 0-0

VIS PESARO – ENTELLA 2-1 Marcandella al 15′ st, Cannavò al 26′ st (VP); Coppolaro all’11’ pt (E)

Le formazioni

Colavitto deve fare a meno di Rolfini, squalificato, davanti il trio Del Sole-Faggioli-Sereni. Confermato Noce sulla destra al posto di Tofanari.

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Noce, Masetti, Iotti, Di Renzo; Iannoni, Gasperi (dal 35′ st Papa), Delcarro (dal 41′ st Palesi); Del Sole (dal 18′ st Moretti), Faggioli, Sereni (dal 41′ st Bianconi). All. Colavitto

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Luciani, Cremonesi, Camigliano (dal 14′ st Rosafio); Guglielmotti (dal 31′ st Scappini), Radrezza (dal 20′ st Muroni), Cigarini, Sciaudone (dal 20′ st D’Angelo), Contessa; Zamparo (dal 20′ st Arrighini), Lanini. All. Diana

Arbitro: Giordano di Novara

Reti: Sereni su rig. al 17′ st (AM); Rosafio al 38′ st (R)

Note: 2165 spettatori, di cui 395 ospiti per un incasso di 19739 euro. Espulso Faggioli (AM) al 23′ st

La cronaca

Doppio spavento in avvio. Reggiana a un passo, letteralmente, dal gol con Zamparo. Nello scontro rimane a terra Avella, sanitari in campo, poi fortunatamente il portiere biancorosso si rialza. Ospiti più intraprendenti, ma Ancona Matelica pronta a ripartire e controbattere. La squadra di Diana ancora pericolosissima: incornata di Sciaudone che impegna Avella e poi il rimpallo sfila fuori dal campo. Dopo la mezzora è la volta dei dorici ad avvicinarsi al vantaggio, ma Faggioli non riesce a fruttare lo spazio concesso dalla difesa avversaria. Ripartenza dell’Ancona Matelica, la conclude Gasperi, ma respinge la retroguardia granata.

In avvio di secondo tempo è un sinistro scaricato da Lanini a scaldare i guantoni di Avella. Sul corner seguente deviazione di testa sotto misura di Zamparo che sorvola la traversa. Poi bolide di Iannoni dalla lunga distanza che sfiora il palo alla destra di Venturi. L’Ancona Matelica in transizione affonda in area: Luciani sgambetta Faggioli, è rigore. Sereni, destro secco, porta in vantaggio i biancorossi. Al 23′ però la squadra di Colavitto rimane in dieci per l’espulsione di Faggioli. Poco dopo la mezzora parata di Avella su tiro da fuori di Cigarini. Il pareggio della Reggiana si matura quando Rosafio da destra si accentra e lascia partire un mancino velenosissimo che nessuno tocca in area, passa oltre Avella, bacia il palo e muore in rete. Un peccato, ma l’Ancona Matelica ha giocato alla pari con la seconda forza del girone B.