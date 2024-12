CASTELSANTANGELO SUL NERA – Nel Maceratese, personale del Servizio Viabilità della Provincia e ditte private, lavorano dalla vigilia di Natale, per riaprire diverse strade chiuse a seguito di una tormenta di neve che ha spazzato gran parte dell’entroterra maceratese nei giorni scorsi.

Al momento, fa sapere l’ente provinciale, “resta ancora chiuso, lungo la Strada provinciale Sp 156 a Castelsantangelo sul Nera, il tratto che conduce a Monte Prata dove si sta intervenendo con la turbina per cercare di liberare la strada entro questa sera e si sta liberando il tratto della Sp 136 Pian Perduto che collega Madonna della Cona con Castelluccio.

Riaperta, invece, la Sp 51 Forcella, tra Fematre e Rio Freddo (a Visso), chiusa la mattina del 24 dicembre per neve”. “Sono stati dei giorni molto intensi in cui il maltempo non ha risparmiato il nostro entroterra – commenta il Presidente della Provincia, Sandro Parcaroli -. Per questo voglio ringraziare tutti i dipendenti del servizio reperibilità della Provincia che hanno lavorato ininterrottamente dalla Vigilia di Natale con la nostra turbina per cercare di rendere praticabili tutte le strade, ma anche le ditte Ticani, Cagnini Costruzioni, Alidori Marco e tutte le altre ditte appaltatrici che stanno operando sul territorio per l’indispensabile supporto fornito”. “La situazione sta migliorando sulle nostre montagne, – conclude – ma invito comunque tutti alla massima attenzione e a non avventurarsi sulle strade innevate se non si è adeguatamente attrezzati”.