ANCONA – Era latitante e ricercato in tutta Europa, ma è stato rintracciato ad Ancona dalla Polizia di Stato. E così è terminata la fuga di un 31enne di origini polacche, ritenuto responsabile del reato di lesioni gravi perpetrato nei confronti di una donna durante la sua permanenza in Croazia. Tale Paese aveva emesso a suo carico un mandato di arresto europeo: ora verrà estradato.

L’uomo è stato scoperto dagli uomini delle volanti della Questura all’interno di un appartamento situato in zona centro nel capoluogo dorico, dove era stati lamentati degli schiamazzi. In seguito ai necessari riscontri per il tramite del Servizio cooperazione internazionale, il 31enne polacco è stato tratto in arresto e condotto dai poliziotti presso la casa circondariale di Ancona-Montacuto a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa la procedura di estradizione faccia il suo corso come richiesto dalle autorità croate.