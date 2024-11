Nuovo Prefetto in arrivo ad Ancona. Saverio Ordine è stato richiamato a Roma per il conferimento dell’incarico di Commissario straordinario del governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse. Lo comunica la Presidenza del consiglio dei ministri in una nota.

Ordine era arrivato ad Ancona il 15 dicembre del 2023.



Al suo posto in arrivo Maurizio Valiante che negli ultimi due anni è stato prefetto di Foggia. Valiante.



Valiante conosce Ancona e le Marche, era goà stato già ad Ancona nel 2008 come dirigente del settore immigrazione proprio della Prefettura.