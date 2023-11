PESARO – Grande festa a Pesaro per Francesco Bagnaia che in sella alla Ducati bissa il titolo Mondiale ed è campione Motogp anche nel 2023, dopo il titolo dello scorso anno. La certezza arriva con la caduta e il ritiro di Jorge Martin al sesto giro del Gp di Valencia, ultima gara della stagione.

A questo punto Bagnaia, che è in testa alla corsa, diventa irraggiungibile con i suoi 14 punti di vantaggio in classifica generale. Esplode così la festa in Ducati, a Borgo Panigale ma anche a Pesaro, sua città adottiva.



Il motociclista classe 1997 è infatti originario di Chivasso, in provincia di Torino, ma dal 2019 assieme alla fidanzata Domizia Castagnini vive a Pesaro, anche per stare vicino alla VR46, la scuderia di Valentino Rossi che è stato il suo team per diversi anni.