SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ di tre automobili completamente distrutte e danni alla facciata esterna di un palazzo davanti al quale erano parcheggiate, il bilancio di un incendio scatenatosi la notte scorsa in via Frau, nella frazione di Porto d’Ascoli a San Benedetto del Tronto. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato danni maggiori all’immobile, ma per le vetture la distruzione è stata totale.

Sul posto sono intervenuti stanotte agenti del commissariato di polizia di san Benedetto e stamani sono presenti anche i carabinieri. In corso i rilievi per individuare le cause del violento rogo che ha coinvolto una Mercedes Classe A, una Bentley e una Lancia Y. Decisivo il rapporto dei vigili del fuoco per capire con esattezza come si è scatenato l’incendio, da quale auto è partito il rogo che ha poi coinvolto le altre auto in sosta nella via, che è a due passi dall’inizio del lungomare sud di San Benedetto. I residenti della zona hanno avvertito intorno alle 3 di notte esplosioni che hanno destato grande preoccupazione.