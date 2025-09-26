ANCONA – “Stato di agitazione permanente”. Dopo il blocco dei varchi del porto di Ancona di lunedì 22 settembre, nell’ambito dello sciopero generale in solidarietà con Gaza e la Global Sumud Flotilla, i centri sociali delle Marche e l’Unione sindacale di base (Usb) organizzano un presidio alle 16.30 domani pomeriggio, 27 settembre, in piazza Roma ad Ancona.”In queste ore a Gaza City proseguono i pesanti bombardamenti da parte dell’esercito israeliano occupante, che bersaglia deliberatamente la popolazione civile, uccidendo e mutilando innocenti. – scrivono in un comunicato – La flotta di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla è stata nuovamente colpita e denuncia un imminente minaccia di attachi ancora più gravi da parte dello stato illegittimo di Israele, che potrebbero provocare affondamenti, morti e feriti.Ogni attacco alla Flotilla, simbolo globale della solidarietà con il popolo palestinese, non rimarrà senza risposta”.